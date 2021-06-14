ЄС зняв обмеження на поїздки за наявності COVID-сертифіката

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС .

Повідомляється, що власники сертифікатів вакцинації від COVID не повинні піддаватися тестуванню або самоізоляції, якщо вони вакциновані препаратом, схваленим Європейським медичним регулятори. При цьому з моменту другої дози має пройти не менше 14 днів, але країни учасниці ЄС можуть знімати обмеження, навіть якщо людина вакцинувалася тільки першою дозою.

Ті, хто перехворів і має сертифікат з підтвердженням того, що з моменту отримання позитивного результату тесту пройшло менше 180 днів, не мають піддаватися тестуванню або карантину.

Неповнолітні не повинні піддаватися самоізоляції, якщо це не вимагається від супроводжуючої їх особи.

Які обмеження залишаються

Члени ЄС повинні й надалі категорично не заохочувати другорядні поїздки в "темно-червоні" регіони з високою поширеністю штамів COVID-19. Від людей, які прибувають з цих районів, як і раніше треба вимагати наявність негативного тесту на COVID і проходження самоізоляції.

Вимога мати негативний тест поширюється і на тих, хто приїжджає з "помаранчевої зони". Такий тест можна зробити по прибуттю. Діти до 12 років звільняються від тестування.

Критерії для включення регіонів до кольорових зон: