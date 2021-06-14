ЄС зняв обмеження на поїздки за наявності COVID-сертифіката

Рада Європейського союзу остаточно затвердила рішення, яким знімаються обмеження на внутрішні поїздки за наявності цифрового COVID-сертифіката. Йдеться про поїздки всередині Євросоюзу.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.
Повідомляється, що власники сертифікатів вакцинації від COVID не повинні піддаватися тестуванню або самоізоляції, якщо вони вакциновані препаратом, схваленим Європейським медичним регулятори. При цьому з моменту другої дози має пройти не менше 14 днів, але країни учасниці ЄС можуть знімати обмеження, навіть якщо людина вакцинувалася тільки першою дозою.
Ті, хто перехворів і має сертифікат з підтвердженням того, що з моменту отримання позитивного результату тесту пройшло менше 180 днів, не мають піддаватися тестуванню або карантину.
Неповнолітні не повинні піддаватися самоізоляції, якщо це не вимагається від супроводжуючої їх особи.
Члени ЄС повинні й надалі категорично не заохочувати другорядні поїздки в "темно-червоні" регіони з високою поширеністю штамів COVID-19. Від людей, які прибувають з цих районів, як і раніше треба вимагати наявність негативного тесту на COVID і проходження самоізоляції.
Вимога мати негативний тест поширюється і на тих, хто приїжджає з "помаранчевої зони". Такий тест можна зробити по прибуттю. Діти до 12 років звільняються від тестування.
Критерії для включення регіонів до кольорових зон:
Нагадаємо, раніше в ЄС затвердили регламент, згідно з яким українці можуть отримати COVID-сертифікати в країнах Євросоюзу, якщо були вакіцініровани схваленими препаратами. Крім того, передбачено визнання українських COVID-сертифікатів, якщо Київ і Брюссель досягнуть домовленості.
Також повідомлялося, що Німеччина скасовує обмеження на в'їзд в країну з 1 липня, але є умова.