RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС виділить Україні ще 190 млн євро для боротьби з коронавірусом

Автор: Роман Тверденко

Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.

Популярні новини

Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми повинні боротися разом. Тому ми погодили виділення 190 мільйонів євро, додатково до раніше виділених 1,2 мільярда євро макроекономічної допомоги. І це найбільша допомога для нашого східного сусіда", - заявив Мішель.

Нагадаємо, в кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін допустив можливість поставок вакцини від коронавіруса в Україну, якщо український уряд захоче вести переговори.

Вранці у вівторок стало відомо про 4348 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше випадків у Києві та Харківській області.

Крім цього, РБК-Україна писало, що МОЗ буде ініціювати повернення до більш суворого карантину, якщо ситуація з поширенням коронавіруса буде погіршуватися.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Евросоюз