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ЕС выделит Украине еще 190 млн евро для борьбы с коронавирусом

Автор: Роман Тверденко

Евросоюз согласовал выделение Украине 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут выделены дополнительно к уже согласованным 1,2 миллиарда евро экономической помощи.

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Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы должны бороться вместе. Потому мы согласовали выделение 190 миллионов евро, вдобавок к ранее выделенным 1,2 миллиарда евро макроэкономической помощи. И это самая большая помощь для нашего восточного соседа", - заявил Мишель.

Напомним, в конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин допустил возможность поставок вакцины от коронавируса в Украину, если украинское правительство захочет вести переговоры.

Утром во вторник стало известно о 4348 новых случаях заражения коронавирусом. Больше всего случаев в Киеве и Харьковской области.

Кроме этого, РБК-Украина писало, что Минздрав будет инициировать возвращение к более жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться.

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