У ЄС заявили про серйозний побічний ефект препарату від COVID-19

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряє інформацію про серйозний побічний ефект ремдесивіра - препарату для лікування COVID-19. Деякі пацієнти скаржаться на порушення в роботі нирок.

Про це пише DW.

Повідомляється, що є інформація про те, що пацієнти, які приймали ремдесивір для лікування COVID-19, згодом страждали на порушення в роботі нирок. Експерти EMA перевіряють, чи є тут зв'язок і чи є це побічним ефектом.

Зазначимо, влітку Єврокомісія дозволила застосовувати ремдесивір, проте вивчення можливих побічних ефектів триває. На сьогодні цей препарат рекомендований для лікування дорослих пацієнтів від 12 років.

Ремдесивір розробила американська компанія Gilead для лікування лихоманки Ебола. В США і Японії препарат вже отримав спеціальний дозвіл, зокрема, президента Дональдта Трампа лікують цими ліками.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України спростив ремдесивіра.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готуються до виходу кілька вітчизняних препаратів від COVID-19.