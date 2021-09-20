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Ляшко не виключив обов'язкову вакцинацію українців від COVID-19

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 23:46
Ляшко не виключив обов'язкову вакцинацію українців від COVID-19 Фото: Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

В Україні можлива обов'язкова вакцинація від коронавірусу. Таку можливість не виключив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МОЗ в ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

На питання телеведучого: "Ви допускаєте обов'язкову вакцинацію?", Ляшко відповів, що така ситуація можлива.

"Припускаю", - відповів Ляшко.

При цьому він зазначив, що поки що в Україні вакцинація буде добровільною, але уряд не виключає деякі зміни.

"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив Ляшко.

Нагадаємо, що в Україні до лікарень потрапляють люди, які не пройшли вакцинацію від коронавірусу. За даними МОЗ, 98% госпіталізованих з COVID-19, не зробили щеплення.

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