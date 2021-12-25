Ще 117 тисяч українців щепилися від COVID, а ревакцинацію пройшли 367, - МОЗ

В Україні за минулу добу щепилися від коронавірусу понад 117 тисяч людей. З них ревакцинацію пройшли - 367.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Всього в Україні отримали додаткову дозу вакцини 1 918 людей, а ревакцинальну (бустерну) дозу - 367.

Від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 14 574 571 людину, з них отримали першу дозу - 14 574 569 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 13 374 911.

Крім цього, додаткову дозу отримали 529 людей, а ревакцинальну (бустерну) дозу - 367 людей.

З яких першу дозу отримало 37 505 людей, повністю імунізовані - 78 821.

За вчора, 24 грудня в країні 117 222 людини вакциновано проти коронавірусу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України може дозволити вакцинацію від COVID для дітей старше 5 років в перші місяці 2022 року.

Додамо, ще три банки почали виплачувати українцям тисячу за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.