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Тисяча за вакцинацію. Ще три банки почали виплати: повний список

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Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 15:17
Тисяча за вакцинацію. Ще три банки почали виплати: повний список Фото: які банки вже нараховують "ковідну" тисячу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 грудня ще три банки почали виплачувати українцям тисячу за проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу. Стартували виплати від ПриватБанку, Ощадбанку та Укргазбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Сьогодні гроші почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк", - написав Федоров.

Таким чином, кошти вже виплачують:

  • Monobank;
  • Альфа-банк;
  • А-банк;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • Укргазбанк.

Міністр нагадує, щоб встигнути отримати виплату в цьому році, необхідно встигнути подати заявку на "Є-підтримку до 29 грудня в "Дії".

Як оформити виплату

Щоб отримати 1000 гривень від держави, потрібно виконати такі дії:

  1. оформити банківську карту "єПідтримка";
  2. завантажити та авторизуватися в додатку "Дія";
  3. перевірити наявність "зеленого" COVID-сертифікату. Якщо він не відображається в додатку, переконайтеся, що використовуєте оновлену версію "Діі". Якщо і це не допомагає, слід звернутися до лікаря, який вносив дані про щеплення в електронну систему;
  4. зайти в розділ "Послуги" і знайти пункт "є-Підтримка";
  5. обрати для виплати картку "єПідтримка" та очікувати нарахування коштів на рахунок. Після успішно поданої заявки, гроші повинні прийти на карту протягом 10 днів.

"Люди, які вже отримали виплату від держави, витратили її на книги, кіно та квитки всередині країни. Це три найпопулярніші опції, які вибирали", - додає Федоров.

За його словами, станом на сьогодні:

  • 5 млн вже подали заявки, щоб отримати 1000 грн;
  • 3,6 млн вже відкрили спеціальну картку;
  • 2,4 млн вже отримали кошти на карту;
  • 270 млн грн вже українці витратили.

Нагадаємо, стало відомо, коли з'явиться використати тисячу за вакцинацію від коронавірусу на купівлю ліків.

Додамо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці, які щепилися за кордоном, також повинні скористатися програмою президента "е-Підтримка".

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