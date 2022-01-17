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Ще 23 тисячі українців щепилися від COVID. Майже половина з них - отримали другу дозу

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 08:27
Ще 23 тисячі українців щепилися від COVID. Майже половина з них - отримали другу дозу Фото: ще 23 тисячі людей отримали COVID-щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали понад 23 тисячі людей. При цьому майже 11 000 з них - отримали другу дозу вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Статистика за добу

За вчора, 16 січня в Україні 23 286 людей вакциновано проти коронавірусу.

З них першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу - 10 930 людей, додаткову 105 людей, а бустерну - 4 217.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 993 077 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 14 993 075 людей, отримали дві дози - 14 270 520 людей, додаткову дозу - 9 617 людей, а бустерну - 99 165.

У загальній кількості в країні вже проведено 29 372 377 щеплень.

Нагадаємо, в Україні змінили схеми вакцинації від коронавірусу.

Додамо, в Україні можуть почати вакцинацію від коронавірусу серед дітей від 5 років.

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