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Ще на тиждень. Херсонська область продовжила дистанційку для всіх школярів

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Херсонська область, Четвер 03 лютого 2022 18:53
Ще на тиждень. Херсонська область продовжила дистанційку для всіх школярів Фото: дистанційне навчання продовжили в Херсонській області (George Frey/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Херсонська область продовжує дистанційку для учнів 1-11 класів. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Херсонської ОДА.

Повідомляється, що з урахуванням складної епідемічної ситуації дистанційну форму навчання для учнів 1 - 11 класів закладів загальної середньої освіти області всіх форм власності продовжено до 14 лютого.

Крім цього, під забороною до середини місяців залишається і відвідування закладів позашкільної освіти всіх форм власності, а також проведення в школах батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, групових екскурсій і поїздок.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Херсонській області зафіксували перші випадки зараження новим штамом коронавірус "Омікрон". Там інфікувалися майже 30 осіб.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що дистанційне навчання в школах є елементом протидії сезонному спалаху грипу та ГРВІ, який збігається з новою хвилею захворювань через "Омікрон".

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