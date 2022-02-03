Ще на тиждень. Херсонська область продовжила дистанційку для всіх школярів

Херсонська область продовжує дистанційку для учнів 1-11 класів. Відповідне рішення прийняла регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Херсонської ОДА.

Повідомляється, що з урахуванням складної епідемічної ситуації дистанційну форму навчання для учнів 1 - 11 класів закладів загальної середньої освіти області всіх форм власності продовжено до 14 лютого. Крім цього, під забороною до середини місяців залишається і відвідування закладів позашкільної освіти всіх форм власності, а також проведення в школах батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, групових екскурсій і поїздок.