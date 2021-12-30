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Ще один банк приєднався до програми виплат "ковідної тисячі"

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Україна, Четвер 30 грудня 2021 16:31
Ще один банк приєднався до програми виплат "ковідної тисячі" Фото: гроші на столі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

"Райффайзен Банк" з 29 грудня розпочав емісію карток за програмою "еПідтримка". Клієнти зможуть на неї отримати тисячу гривень грошової компенсації за повну вакцинацію проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"У "Райффайзен Банку" тепер можна оформити карту "еПідтримки" і отримати 1 000 гривень грошової допомоги за повну вакцинацію проти COVID-19. Для отримання цієї картки в Райфі зверніться до найближчого відділення банку або оформіть її онлайн", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що "Райффайзен Банк" став сьомим банком, який почав випуск таких карт.

Як повідомляло РБК-Україна, державні банки планують відновити виплати "ковідної тисячі" після новорічних свят.

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