Ще один регіон готується посилити карантин

За його словами, загалом у Полтавській області стабільна ситуація з коронавірусом.

"Однак, по деяким населеним пунктам, зокрема, у Полтаві, виникає занепокоєння. Скоріш за все, відсьогодні будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє", - повідомив голова облдержадміністрації.

Станом на сьогодні, за даними МОЗ, Полтавська область перебуває в "помаранчевій" зоні.

Зазначимо, в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.