RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Ще один регіон готується посилити карантин

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Полтавської ОДА анонсував посилення карантинних заходів у регіоні. Ситуація з коронавірусом в Полтаві погіршується.

Про це заявив на початку апаратної нараді голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, передає видання "Новини Полтавщини".

За його словами, загалом у Полтавській області стабільна ситуація з коронавірусом.

"Однак, по деяким населеним пунктам, зокрема, у Полтаві, виникає занепокоєння. Скоріш за все, відсьогодні будемо проводити комісію ТЕБ і НС і посилювати карантинні заходи. Тому що негативна динаміка, яку ми спостерігаємо зараз, нас не задовольняє", - повідомив голова облдержадміністрації.

Станом на сьогодні, за даними МОЗ, Полтавська область перебуває в "помаранчевій" зоні.

Зазначимо, в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

Нагадаємо, Львівська міська влада 29 березня обговорить питання посилення карантину.

Зазначимо, Чернігівська область увійшла в "червону" зону карантину з понеділка, 29 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Полтавская областьКарантин
Читайте також
"Червону" зону розширили до 11 регіонів
Соцвиплати в карантин не повинні вплинути на розмір пенсій в майбутньому, - Лазебна
Прогноз погоди