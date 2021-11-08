Ще один регіон локдауну. Волинська область перейшла в "червону" зону: список обмежень

Волинська область опівночі 8 листопада опинилася у "червоній" зоні карантину. В цій зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.
РБК-Україна розповідає, які обмеження почали діяти у Волинській області.
У "червоній" зоні карантину забороняється робота:
Під забороною і проведення масових заходів, виключення лише спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.
Якщо 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.
Крім того, обласна влада ввела обов'язковий COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус для проїзду у міському та внутрішньообласному транспорті. Однак нове правило не діє в Луцьку, бо місто відмовилося його вводити.
Без обмежень у "червоній" зоні карантину можуть працювати АЗС, банки, пошта, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини.