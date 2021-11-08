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Ще один регіон локдауну. Волинська область перейшла в "червону" зону: список обмежень

Автор: Дмитро Левицький

Волинська область опівночі 8 листопада опинилася у "червоній" зоні карантину. В цій зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.

РБК-Україна розповідає, які обмеження почали діяти у Волинській області.

Список обмежень

У "червоній" зоні карантину забороняється робота:

  • закладів громадського харчування (крім доставки та на винос);
  • ТРЦ та інших розважальних закладів;
  • закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків;
  • непродовольчих ринків та магазинів;
  • спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;
  • закладів культури, крім культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Під забороною і проведення масових заходів, виключення лише спортивні заходи та матчі командних ігрових видів спорту без глядачів.

Якщо 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів будуть повністю вакциновані або матимуть негативний тест на коронавірус - обмеження не діють.

Крім того, обласна влада ввела обов'язковий COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус для проїзду у міському та внутрішньообласному транспорті. Однак нове правило не діє в Луцьку, бо місто відмовилося його вводити.

Куди можна піти без сертифікату

Без обмежень у "червоній" зоні карантину можуть працювати АЗС, банки, пошта, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини.

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