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Ще один українець помер від штаму "Дельта". Він не був щеплений від COVID

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Львівська область, Субота 21 серпня 2021 22:14
Ще один українець помер від штаму "Дельта". Він не був щеплений від COVID Фото: жертва "Дельти" не була вакцинована (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Стрийському районі Львівської області зафіксовано смерть від штаму "Дельта". Повідомляється, що помер 36-річний чоловік, який не був вакцинований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головного санітарного лікаря Львівської області Наталії Іванченко.

За її словами, пацієнт не виїжджав за межі Львівської області.

"Поступив до лікарны у важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. Пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації. На жаль, врятувати не вдалося", - зазначила Іванченко.

Вона уточнила, що "Дельта"-штам було підтверджено референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Нагадаємо, раніше цього тижня в Тернопільській області зареєстрували першу смерть від штаму "Дельта".

Відзначимо, цей варіант зафіксували вже в декількох регіонах країни.

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