Ще один українець помер від штаму "Дельта". Він не був щеплений від COVID

У Стрийському районі Львівської області зафіксовано смерть від штаму "Дельта". Повідомляється, що помер 36-річний чоловік, який не був вакцинований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головного санітарного лікаря Львівської області Наталії Іванченко.

За її словами, пацієнт не виїжджав за межі Львівської області.

"Поступив до лікарны у важкому стані, відразу у відділення реанімації та інтенсивної терапії. Був на апараті ШВЛ. За його життя медики боролися 8 днів. Пацієнт мав супутню патологію - цукровий діабет, тобто був у групі ризику і потребував вакцинації. На жаль, врятувати не вдалося", - зазначила Іванченко.

Вона уточнила, що "Дельта"-штам було підтверджено референс-лабораторією Центру громадського здоров'я МОЗ України.