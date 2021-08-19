ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Тернопільській області зареєстровано першу смерть від штаму "Дельта"

Новость на русском →
Тернопіль , Четвер 19 серпня 2021 17:11
У Тернопільській області зареєстровано першу смерть від штаму "Дельта" Фото: У Тернопільській області зареєстровано першу смерть від штаму "Дельта" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Копичинцях померла 48-річна жінка у якої раніше діагностували штам "Дельта". Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу на території Тернопільської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zaxid.net.

"Аналізи на визначення штаму коронавірусу у 48-річної жінки були взяті ще за життя. Її результат разом з тими 94 пробами теж був відправлений до Києва в референс-лабораторію", - відзначила державний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Серед підтверджених 52 зразків були й аналізи померлої жінки.

Відомо, що 48-річна мешканка Тернопільської області нещодавно повернулася до України з Великобританії. Її самопочуття погіршилося вже вдома, після чого лікаря діагностували у неї “Дельту”. Разом з нею захворіли її родичі та близькі, які контактували з нею перед цим.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопольская область Коронавірус Пандемія коронавірусу Коронавірус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус