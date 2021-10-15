Ще одна область стала "помаранчевою": в яких зонах карантину знаходяться регіони України

Станом на 15 жовтня в Україні є вже всі можливі зони адаптивного карантину - "червона", "помаранчева" і "жовта". За минулу добу рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоного" в Херсонській області і до "помаранчевого" - у Київській.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
З 15 жовтня "червона" зона адаптивного карантину почала діяти в Херсонській області. Це тягне за собою ряд обмежень.
У "червоній" зоні заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів. Обмеження не поширюється, якщо всі відвідувачі та персонал вакциновані від COVID-19.
Навчальні заклади з менш ніж 100% вакцинованого персоналу не можуть працювати в очному форматі, тому мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.
А з 21 жовтня жителі "червоної" зони не зможуть користуватися автобусами, поїздами і літаками для поїздок до регіонів без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.
За минулу добу до "помаранчевої зони" увійшла Київська область. Тепер даний список виглядає наступним чином:
У "помаранчевій" зоні немає своїх особливих карантинних обмежень, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.
У цій зоні адаптивного карантину поки залишаються:
У "жовтій" зоні треба обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв.м.; заповнювати понад 50% місць в кіно і залах закладів культури; заповнювати спортзали з розрахунку більш ніж 1 особа на 10 кв. метрів.