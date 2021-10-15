Еще одна область стала "оранжевой": в каких зонах карантина находятся регионы Украины

"Красная" зона

С 15 октября "красная" зона адаптивного карантина начала действовать в Херсонской области. Это влечете за собой ряд ограничений.

В "красной" зоне запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется, если все посетители и персонал вакцинированы от COVID-19.

Учебные заведения с менее 100% вакцинированного персонала не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

А с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

"Оранжевая" зона

За минувшие сутки в "оранжевую зону" вошла Киевская область. Теперь данный список выглядит следующим образом:

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

Луганская область

Львовская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Тернопольская область

Харьковская область

Херсонская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черновицкая область

Черниговская область

В "оранжевой" зоне нет своих особых карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.

"Желтая" зона

В этой зоне адаптивного карантина пока остаются:

Киев

Винницкая область

Закарпатская область

Ивано-Франковская область

Кировоградская область

Полтавская область

Ровенская область

В "желтой" зоне нужно обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.