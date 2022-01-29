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Ще одна область стала "помаранчевою". Як виглядає карта карантину в Україні

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Субота 29 січня 2022 11:20
Ще одна область стала "помаранчевою". Як виглядає карта карантину в Україні Фото: ситуація з COVID в Україні погіршується (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 29 січня ще одна область увійшла до "помаранчевої" зони адаптивного карантину в Україні. На сьогодні в ній знаходяться 16 регіонів, частина з них вже на межі переходу до "червоної" зони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

За даними МОЗ, на сьогодні в "червоній" зоні з максимальними карантинними обмеженнями знаходяться дві області - Івано-Франківська та Рівненська.

Фото: карта адаптивного карантину

Миколаївська область увійшла до "помаранчевої" зони і тепер вона налічує 16 регіонів. Зазначимо, для неї немає особливих карантинних обмежень, але місцева влада може запроваджувати їх на свій розсуд.

"Помаранчева" зона виглядає наступним чином:

  • Вінницька область
  • Волинська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Закарпатська область
  • Запорізька область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернігівська область
  • Чернівецька область

У "жовтій" зоні залишаються Київ, Дніпропетровська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська та Херсонська області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська область посилює карантин з 31 січня, хоча й залишається поки в "помаранчевій" зоні.

Також стало відомо, що столичні школи та садочки поки не закриваються на карантин.

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