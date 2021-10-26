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Ще п'ять областей України можуть внести до "червоної" зони: які саме

Автор: Марія Кучерявець

В Україні найближчим часом до списку "червоної" зони можуть потрапити нові регіони. Він може поповнитися ще на 5 областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.

"На найближчому засіданні держкомісії ТЕБ та НС буде прийнято рішення про переведення до "червоної" зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область", - розповів Ляшко.

Зазначимо, що раніше глава МОЗ вже заявляв, щонайближчим часом 13 областей опиняться у "червоній" зоні адаптивного карантину.

Нагадаємо, "червона" зона діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.

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