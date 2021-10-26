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Коли локдаун можуть ввести в Україні: відповідь Ляшка

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Україна, Вівторок 26 жовтня 2021 08:22
Коли локдаун можуть ввести в Україні: відповідь Ляшка Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, за якої умови в Україні можуть ввести тотальний локдаун. Це може статися за умови перенесення всіх регіонів до "червоної" зони карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МОЗ в ефірі програми "Свобода слова".

"Локдаун оголошується тоді, коли всі області заходять до "червоного" рівня епіднебезпеки", - зазначив Ляшко.

Він зазначив, що потрібно зробити все можливе для того, щоб уникнути тотальних обмежень по всій країні.

Зазначимо, що міністр також повідомляв, що перевести в "червону" зону карантину можуть Львівську, Житомирську та Луганську області.

Так, глава МОЗ пояснив, що за індикаторами в "червону" зону перейшли п'ять областей, однак дві з них не назвав.

За словами Ляшка, таким чином вже 13 областей будуть у "червоній" зоні адаптивного карантину.

Нагадаємо, "червона" зона адаптивного карантину діє вже у Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Миколаївській та Рівненській областях.

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