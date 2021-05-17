Естонія починає вакцинацію всіх бажаючих від 16 років

Реєстрація через цифрову реєстратуру стане доступною з 19: 00, а в наступні дні відкриють можливість реєструватися також по телефону.

Жителі країни можуть вибрати пункт вакцинації на свій вибір, не прив'язуючись до місця офіційного проживання. Однак другу дозу препарату вони отримають в тому ж пункті вакцинації, що і першу.

Вакцинація від коронавірусу в Естонії проводиться в масових центрах вакцинації, які більш орієнтовані на молоде населення, а також у сімейних лікарів.

Людям, які вже перехворіли коронавірусом, радять робити щеплення тільки однією дозою і не раніше ніж через півроку після одужання.