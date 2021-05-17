Естонія починає вакцинацію всіх бажаючих від 16 років

В Естонії починається вакцинація від коронавірусу всіх бажаючих у віці від 16 років. Сьогодні ввечері відкривається реєстрація на щеплення.
Про це повідомляє естонське видання ERR.
Реєстрація через цифрову реєстратуру стане доступною з 19: 00, а в наступні дні відкриють можливість реєструватися також по телефону.
Жителі країни можуть вибрати пункт вакцинації на свій вибір, не прив'язуючись до місця офіційного проживання. Однак другу дозу препарату вони отримають в тому ж пункті вакцинації, що і першу.
Вакцинація від коронавірусу в Естонії проводиться в масових центрах вакцинації, які більш орієнтовані на молоде населення, а також у сімейних лікарів.
Людям, які вже перехворіли коронавірусом, радять робити щеплення тільки однією дозою і не раніше ніж через півроку після одужання.
Нагадаємо, сьогодні в Естонії почали пом'якшувати карантин. Зокрема, учні повернуся до очного навчання. При цьому учням дозволили не дотримуватися масочний режим під час навчання.
Крім того, на початку квітня Естонія тимчасово призупинила вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca громадян молодше 60 років через ризик виникнення тромбів. Пізніше заборона була знята.