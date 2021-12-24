Естонія скоротила термін дії COVID-сертифіката про вакцинацію
Уряд Естонії прийняв рішення про скорочення терміну дії сертифіката про вакцинацію з одного року до дев'яти місяців. Дане рішення набуде чинності 1 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
"Уряд скоротив термін дії свідоцтва про вакцинацію з одного року до дев'яти місяців, рішення набуде чинності 1 лютого", - пише видання.
При цьому наголошується, що з лютого дев'ятимісячний сертифікат про вакцинацію буде дійсний також і під час поїздок Європейським Союзом.
Після введення дози бустерної дози дію сертифіката буде продовжено на один рік.
Нагадаємо, Естонський комітет з імунізації прийняв рішення про скорочення інтервалу між першим циклом COVID-вакцинації і бустерною дозою до трьох місяців. Це пов'язано з швидким поширенням в Європі штаму "Омікрон".
При цьому громадянам порекомендували для підсилюючої дози вибирати вакцини з технологією мРНК. Однак дозволили і використання продукцію компанії Janssen.