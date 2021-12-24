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Естонія скоротила термін дії COVID-сертифіката про вакцинацію

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Естонія, П'ятниця 24 грудня 2021 09:24
Естонія скоротила термін дії COVID-сертифіката про вакцинацію Фото: Естонія скоротила термін дії COVID-сертифіката про вакцинацію (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Уряд Естонії прийняв рішення про скорочення терміну дії сертифіката про вакцинацію з одного року до дев'яти місяців. Дане рішення набуде чинності 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Уряд скоротив термін дії свідоцтва про вакцинацію з одного року до дев'яти місяців, рішення набуде чинності 1 лютого", - пише видання.

При цьому наголошується, що з лютого дев'ятимісячний сертифікат про вакцинацію буде дійсний також і під час поїздок Європейським Союзом.

Після введення дози бустерної дози дію сертифіката буде продовжено на один рік.

Нагадаємо, Естонський комітет з імунізації прийняв рішення про скорочення інтервалу між першим циклом COVID-вакцинації і бустерною дозою до трьох місяців. Це пов'язано з швидким поширенням в Європі штаму "Омікрон".

При цьому громадянам порекомендували для підсилюючої дози вибирати вакцини з технологією мРНК. Однак дозволили і використання продукцію компанії Janssen.

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