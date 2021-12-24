Естонія скоротила термін дії COVID-сертифіката про вакцинацію

Уряд Естонії прийняв рішення про скорочення терміну дії сертифіката про вакцинацію з одного року до дев'яти місяців. Дане рішення набуде чинності 1 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Уряд скоротив термін дії свідоцтва про вакцинацію з одного року до дев'яти місяців, рішення набуде чинності 1 лютого", - пише видання.

При цьому наголошується, що з лютого дев'ятимісячний сертифікат про вакцинацію буде дійсний також і під час поїздок Європейським Союзом.

Після введення дози бустерної дози дію сертифіката буде продовжено на один рік.