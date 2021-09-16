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Цього року Україна витратила понад 30 млрд гривень на боротьбу з COVID

Автор: Марія Кучерявець

В Україні з початку поточного року на боротьбу з коронавірусом було витрачено понад 30 млрд гривень. Всього у 2021 році передбачено більше 36 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

За даними відомства, кошти були витрачені на такі цілі:

  • на оплату послуг з екстреної та стаціонарної меддопомоги, вакцинації населення - 11,8 млрд грн; закупівлю вакцин від COVID-19 - 9,8 млрд грн.
  • придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) - 2,5 млрд грн, у тому числі 1,7 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
  • виплати закладам Національної академії медичних наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 14 млн грн;
  • на забезпечення лікарень киснем - 0,5 млрд грн;
  • заходи на соцпідтримку населення в умовах карантину - 2,9 млрд грн; на виплату лікарняних - 0,8 млрд гривень. Усього на ці цілі в Мінсоцполітики було спрямовано 3,8 млрд грн;
  • на виплату допомоги по безробіттю - 1,1 млрд грн, або 100% спрямованих Мінекономіки коштів для здійснення таких виплати;
  • на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 у закладах освіти - 18,3 млн грн;
  • на доплати до заробітної плати військовослужбовцям Нацгвардії та Держприкордонної служби, органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, медичним та іншим працівникам відомчих закладів охорони здоров’я - 0,8 млрд гривень (98% спрямованих коштів).

Нагадаємо, що Україна уклала договір на закупівлю понад 14 тисяч флаконів препарату Ремдесівір, який використовується для лікування людей з COVID-19, на це витратять 4 800 000 гривень.

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