RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Європа має "закрити прогалину" у вакцинації, інакше COVID не зупинити, - EMA

Автор: Іванна Шовкун

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявляє, що Європа зараз бореться з новою хвилею пандемії коронавірусу з рекордними випадками захворюваності у декількох країнах. Подолати інфекцію допоможуть масова вакцинація та карантинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми спостерігаємо надмірну кількість випадків COVID, включаючи тяжкі випадки коронавірусу та госпіталізацію, особливо серед нещеплених", - заявив керівник стратегії вакцинації EMA Марко Кавалері.

За його словами, у деяких європейських країнах, як і раніше, спостерігається "неприйнятно низький" рівень вакцинації, при цьому більша частина населення незахищена, у тому числі з групи ризику.

"Ми не повинні забувати, що ми маємо заповнити цю прогалину і зробити так, щоб якнайбільше людей пройшли вакцинацію", - сказав експерт.

Але також представник EMA попередив, що "добре відомо, що немає вакцини, яка була б на 100% ефективною", тому країнам слід вжити інших заходів, щоб зупинити циркуляцію вірусу в небезпечний зимовий сезон різдвяних свят.

Нагадаємо, ВООЗ заявляє, що смертність від коронавірусу в Європі за останній тиждень зросла на 5%. Тому Європа стала єдиним регіоном у світі, де кількість летальних випадків від COVID-19 збільшилась.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвропаКоронавірус