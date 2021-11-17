Німеччина вводить обмеження для невакцинованих людей

Німеччина поступово вводить більш жорсткі обмеження для людей, які досі не пройшли вакцинацію від коронавірусу. Нові обмеження поки що торкнулися тільки деяких земель, в яких місцева влада вважає їх необхідними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У Саксонії 85% ліжок інтенсивної терапії займають пацієнти з коронавірусом. Там влада ввела так звані правила "2G" у всіх другорядних магазинах і установах. "2G" означає "вакцинований і відновлений", що означає, що подібні місця можуть відвідувати люди з тестами та доказами вакцини.

Міністр соціальних справ Саксонії Петра Кеппінг заявила, що, якщо захворюваність продовжить зростати до такої міри, що лікарні не зможуть впоратися з цим, будуть потрібні додаткові заходи.

Північний Рейн-Вестфалія повинен наслідувати цей приклад, де нещепленим людям буде відмовлено в доступі на всі другорядні об'єкти й заходи, включаючи футбольні матчі та різдвяні ярмарки. Людям, які бажають відвідати карнавальні заходи на початку сезону, необхідно буде пройти тест на додаток до вакцинації або одужання.