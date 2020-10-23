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В Європі зафіксували антирекорд за кількістю заражень коронавірусом

Автор: РБК-Україна

В країнах Європи за добу 22 жовтня виявили понад 217 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом від початку пандемії в регіоні зафіксовано майже 8 мільйонів випадків COVID-19.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

В країнах Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Великобританія, Іспанія, Італія, Росія, Чехія та Україна, яка займає 11 місце.

У світі зафіксовано 42 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 31 мільйон людей. 1 141 597 пацієнтів померло.

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу - це найбільша кількість з початку епідемії в країні.

Також РБК-Україна писало про антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу в Києві.

Додамо, якщо в Україні щоденно будуть фіксувати 15 тисяч нових хворих на коронавірусу, то влада буде запроваджувати жорсткий карантин.

Прогноз погоди
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