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Європейський регулятор підтримав бустерні дози Pfizer для осіб старше 18 років

Автор: Олександр Мороз

Комітет Європейського агентства лікарських засобів (EMA) з ліків для людини рекомендує бустерні дози вакцини від коронавірусу компанії Pfizer для осіб старше 18 років. Така доза може вводитися через 6 місяців після другої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт EMA.

Повідомляється, що комітет оцінив дані щодо вакцини Pfizer, які показують підвищення рівня антитіл, коли бустерна доза вводиться приблизно через 6 місяців після другої дози у людей у віці від 18 до 55 років.

"На підставі цих даних комітет дійшов висновку, що бустерні дози можна розглядати як мінімум через 6 місяців після другої дози для людей у віці 18 років і старше", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що регулятор ЄС рекомендував бустерні дози Pfizer і Moderna, але тільки людям з ослабленим імунітетом.

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