Євросоюз планує вакцинувати 70% дорослих у липні: вакцини достатньо

За її словами, Євросоюз зможе цього місяця вакцинувати 70% дорослих від коронавірусу - вакцини для цього достатньо.

"Європейський Союз дотримав свого слова. У ці вихідні ми доставили достатньо вакцини країнам-членам, щоб в цьому місяці повністю вакцинувати не менше 70% дорослого населення ЄС", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Вона також зазначила, що ЄС готовий постачати більше вакцин, щоб перемогти нові штами коронавірусу.

"Але COVID-19 ще не переможений. Ми готові постачати більше вакцин, у тому числі проти нових варіантів", - сказала голова Єврокомісії.