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Євросоюз планує вакцинувати 70% дорослих у липні: вакцини достатньо

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз закупив достатньо доз вакцини від коронавірусу, щоб вакцинувати 70% дорослого населення в липні. Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в суботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За її словами, Євросоюз зможе цього місяця вакцинувати 70% дорослих від коронавірусу - вакцини для цього достатньо.

"Європейський Союз дотримав свого слова. У ці вихідні ми доставили достатньо вакцини країнам-членам, щоб в цьому місяці повністю вакцинувати не менше 70% дорослого населення ЄС", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Вона також зазначила, що ЄС готовий постачати більше вакцин, щоб перемогти нові штами коронавірусу.

"Але COVID-19 ще не переможений. Ми готові постачати більше вакцин, у тому числі проти нових варіантів", - сказала голова Єврокомісії.

Нагадаємо, що вакцинованих індійською вакциною AstraZeneca не впускають до Євросоюзу. Вакцина Covishield не визнана в Європі.

Раніше повідомлялося, що для отримання COVID-сертифіката потрібен закордонний паспорт.

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