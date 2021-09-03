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Євросоюз поверне Африці мільйони доз вакцини Johnson & Johnson

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз поверне мільйони доз вакцини Johnson & Johnson, виробленої південноафриканською компанією Aspen Pharmacare, назад в Південно-Африканську Республіку. Таке рішення прийняли після заборони ПАР на експорт вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Про це повідомив глава фармацевтичної компанії Африканського фонду з придбання вакцин Страйв Масіїва.

За його словами, південноафриканська компанія Aspen Pharmacare, яка виробляє вакцину Johnson & Johnson в ПАР за контрактом з американським фармацевтичним гігантом, також припинить відправку доз в Європу.

Aspen,

"Крім того, європейці пообіцяли надати нам 200 мільйонів доз до кінця грудня", - сказав Страйв Масіїва.

Нагадаємо, що Південна Африка отримає вакцини від коронавірусу і від США. Американці пообіцяли поділитися 2,2 мільйонами доз вакцини Pfizer.

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