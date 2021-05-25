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Саміт ЄС закликав якнайшвидше впровадити COVID-сертифікати

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Брюссель, Вівторок 25 травня 2021 15:16
Саміт ЄС закликав якнайшвидше впровадити COVID-сертифікати Фото: сертифікати вакцинації від COVID впроваджують в ЄС (Huw Fairclough / Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На саміті лідерів Європейського союзу прийнято заяву із закликом якнайшвидше впровадити сертифікати вакцинації від COVID. Це необхідно для того, щоб відкрити зовнішні кордони ЄС.

Про це в Twitter повідомив офіційний представник глави Європейської Ради Баренд Лейтс.

Зокрема, він опублікував фрагмент підсумкової заяви саміту лідерів ЄС.

"Рада Європи вітає угоду по цифровому COVID-сертифікату і закликає до його якнайшвидшого впровадження. В якості наступного кроку для полегшення вільного пересування в ЄС необхідно до середини червня переглянути рішення Ради про поїздки до ЄС", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія вирішила перенести запуск цифрових сертифікатів вакцинації. Запустити їх планують з 1 липня.

Також повідомлялося, що Україна бере участь у двох робочих групах по впровадженню COVID-сертифікатів - від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і від Європейського союзу (ЄС). Київ буде готовий запустити документи з 1 липня. На сьогодні відомо, що будуть визнаватися щеплення всіма вакцинами, які мають дозвіл від ВООЗ.

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