Фейкові COVID-сертифікати: яке покарання загрожує в Україні за підробку

В Україні за підробку сертифікату про вакцинацію можна отримати від 3 до 5 років в'язниці. Однак і власникам фальшивих документів загрожує кримінальна відповідальність.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію".
Зокрема, як сказали РБК-Україна в Кіберполіції, за підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин - є ризик сісти на 5 років у в’язницю.
Крім цього, за використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за ґратами.
Водночас внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам коштуватиме від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт.
Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу, йому загрожує до 5 років обмеження волі чи до 3 років у в'язниці.
Наразі в Україні працюють над посиленням відповідальності за фальсифікацію медичних документів, зокрема свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію.
Так, на одному з останніх засідань Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну розробити та направити в парламент відповідний проект закону.
Нагадаємо, також у МОЗ під час розмови з РБК-Україна розповіли, чи можна сфальсифікувати паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Також стало відомо про те, чи можна підробити сертифікат про вакцинацію в "Дії".