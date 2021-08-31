Фейкові COVID-сертифікати: яке покарання загрожує в Україні за підробку

Зокрема, як сказали РБК-Україна в Кіберполіції, за підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин - є ризик сісти на 5 років у в’язницю.

Крім цього, за використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за ґратами.

Водночас внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам коштуватиме від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт.

Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу, йому загрожує до 5 років обмеження волі чи до 3 років у в'язниці.

Наразі в Україні працюють над посиленням відповідальності за фальсифікацію медичних документів, зокрема свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію.

Так, на одному з останніх засідань Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну розробити та направити в парламент відповідний проект закону.