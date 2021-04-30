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У Філадельфії можуть знищити більше тисячі доз вакцини Pfizer

Новость на русском → США, П'ятниця 30 квітня 2021 06:29
У Філадельфії можуть знищити більше тисячі доз вакцини Pfizer Фото: вакцина Pfizer може залишитися незатребуваною (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Філадельфії в США можуть знищити 13000 доз вакцини Pfizer. Це відбудеться в тому випадку, якщо в четвер не знайдуться американці, яким можна буде вколоти ці дози.

Про це повідомляє CBS News.

У конференц-центрі Пенсільванії є близько 13000 доз вакцини Pfizer, термін дії яких закінчується в четвер, 30 квітня. Якщо до кінця дня вони залишаться незатребуваними, то їх доведеться знищити.

Видання повідомляє, що така ситуація виникла тому, що пропозиція вакцини починає перевищувати попит у Філадельфії та інших містах США.

Тому чиновники охорони здоров'я Філадельфії закликають приходити на вакцинацію всім охочим.

"У нас є багато вакцин у холодних сховищах, які потрібно використовувати в дуже короткі терміни, тому ми просто закликаємо всіх прийти та отримати свої вакцини", - сказав співробітник FEMA із зовнішніх зв'язків Чарлі Елісон.

Вакцинуватися запрошують всіх у віці 16 років і старше, хто живе або працює в Філадельфії й має право на отримання дози.

Нагадаємо, Pfizer почнуть завозити в Мексику. У США вже почали відвантажувати вакцину.

Раніше повідомлялося, що у Pfizer заявили про виготовлення таблеток від коронавірусу. Вони стануть доступні світу в кінці року.

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