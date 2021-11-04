Форма №028. Кого не мають права відсторонювати від роботи без COVID-щеплення

Довідка про протипоказ

"Не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації, та які надали відповідний медичний висновок (форма №028), який виданий закладом охорони здоров'я", - повідомив Кузін.

Разом з тим, він уточнив, що зараз ця форма довідки (№028) перебуває на затвердженні центральних органів виконавчої влади і в довідці не буде вказуватися діагноз, тому керівник установи може вимагати таку довідку від співробітників.

"Якщо протипоказання тимчасові, то така довідка буде видаватися на певний проміжок часі - від 3 або більше місяців і коли термін дії протипоказів завершиться - людина зможе отримати щеплення", - розповів санлікар.

Кузін додав, що така форма довідки буде запроваджена вже найближчими днями.

"Ми сподієвамося, завтра або з понеділка буде (форма №028, - ред.) заюстована і вступить в роботу", - додав він.

Одна доза

За словами Кузіна, особи, які отримали одну дозу вакцини також не підлягають відстороненню від роботи. Оскільки, відстороненню підлягають лише ті, хто ухиляється або відмовляється від вакцинації.

"Працівники, які отримали принаймні одну дозу щеплення не можуть бути відсторонені від роботи, оскільки тут не йдеться про ухилення від вакцинації", - пояснив він.

Ті, хто перехворів

Ті люди, які перехворіли і одужали мають отримати медичну довідку №028. Цій категорії громадян довідка видається максимум на три місяці.