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Форма №028. Кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки

Автор: Ирина Гамерская

В Украине с 8 ноября представителей отдельных профессий (педагоги и госчиновники) начнут отстранять от работы без зарплаты за отказ от COVID-вакцинации. Однако, есть условие, при котором отстранить не смогут - противопоказание к вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного государственного санитарного врача Игоря Кузина.

Справка о противопоказании

"Не могут быть отстранены от работы лица, имеющие противопоказания к вакцинации, и которые предоставили соответствующее медицинское заключение (форма №028), выданное учреждением здравоохранения", - сообщил Кузин.

Вместе с тем он уточнил, что сейчас эта форма справки (№028) находится на утверждении центральных органов исполнительной власти и в справке не будет указываться диагноз, поэтому руководитель учреждения может требовать такую ​​справку от сотрудников.

"Если противопоказания временные, то такая справка будет выдаваться на определенный промежуток времени - от 3 или более месяцев и когда срок действия противопоказаний завершится - человек сможет получить прививку", – рассказал санврач.

Кузин добавил, что такая форма справки будет введена уже в ближайшие дни.

"Мы надеемся, завтра или с понедельника будет (форма №028, - ред.) заюстирована и вступит в работу", - добавил он.

Одна доза

По словам Кузина, лица, получившие одну дозу вакцины, также не подлежат отстранению от работы. Поскольку отстранению подлежат только уклоняющиеся или отказывающиеся от вакцинации.

"Работники, получившие по крайней мере одну дозу прививки, не могут быть отстранены от работы, поскольку здесь речь не идет об уклонении от вакцинации", - пояснил он.

Переболевшие

Те люди, которые переболели и выздоровели, должны получить медицинскую справку №028. Этой категории граждан справка выдается максимум на три месяца.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, какие есть противопоказания к вакцинации от коронавируса, а также перечень профессий, для которых прививка является обязательной.

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