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У Франції 10 мільйонів людей отримали бустерну дозу covid-вакцини

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Франція, Субота 04 грудня 2021 23:11
У Франції 10 мільйонів людей отримали бустерну дозу covid-вакцини Фото: 10 мільйонів французів отримали бустери (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Франція 10 мільйонів людей отримали бустерні дози вакцини від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Десять днів тому уряд Франції оголосив, що відкриває можливість отримати бустери всім дорослим. Це отримав відгук серед населення - люди стали масово записуватися на щеплення.

"10 мільйонів французів отримали бустерну дозу, щоб зберегти свій захист від Covid. Нові зустрічі будуть відкриватися кожен день, щоб всі могли цим скористатися", - написав Веран у Твіттері.

На думку міністра охорони здоров'я, немає ніяких логістичних труднощів, які могли б перешкодити безперебійному проведенню кампанії вакцинації, яка спрямована ​​проти п'ятої хвилі епідемії.

Представники охорони здоров'я також підтвердили, що дефіциту в дозах вакцини не буде. Бустерні дози повинні зробити всі французи з 18 років, які отримали другу дозу максимум 7 місяців тому.

Нагадаємо, що у Бельгії дозволили вакцинувати бустерами всіх дорослих. Там прагнуть вакцинувати до свят якомога більше населення.

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