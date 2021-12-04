У Франції 10 мільйонів людей отримали бустерну дозу covid-вакцини
В Франція 10 мільйонів людей отримали бустерні дози вакцини від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Десять днів тому уряд Франції оголосив, що відкриває можливість отримати бустери всім дорослим. Це отримав відгук серед населення - люди стали масово записуватися на щеплення.
"10 мільйонів французів отримали бустерну дозу, щоб зберегти свій захист від Covid. Нові зустрічі будуть відкриватися кожен день, щоб всі могли цим скористатися", - написав Веран у Твіттері.
На думку міністра охорони здоров'я, немає ніяких логістичних труднощів, які могли б перешкодити безперебійному проведенню кампанії вакцинації, яка спрямована проти п'ятої хвилі епідемії.
Представники охорони здоров'я також підтвердили, що дефіциту в дозах вакцини не буде. Бустерні дози повинні зробити всі французи з 18 років, які отримали другу дозу максимум 7 місяців тому.
Нагадаємо, що у Бельгії дозволили вакцинувати бустерами всіх дорослих. Там прагнуть вакцинувати до свят якомога більше населення.