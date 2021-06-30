У Франції прогнозують четверту хвилю COVID через "Дельта"-штам

Дельфрайссі зазначив, що розповсюдження вакцин допоможе пом'якшити ефект цієї нової хвилі вірусу, який, на думку багатьох медичних експертів, може вразити Францію до вересня або жовтня.

"Я думаю, що у нас буде четверта хвиля, але вона буде набагато помірнішою, ніж попередні три хвилі, оскільки рівень щеплень відрізняється від попереднього", - сказав Дельфрайссі.

Французький епідеміолог Арно Фонтане, який також консультує уряд з наукових питань, сказав в ефірі телевізійної програми, що він також очікує на зростання кількості випадків COVID у Франції у вересні або жовтні.