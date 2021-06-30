У Франції прогнозують четверту хвилю COVID через "Дельта"-штам
У Франції прогнозують четверту хвилю коронавірусу через поновлення динаміки випадків, спричинених варіантом "Delta". У країні закликають пришвидшити темпи вакцинації.
Про це заявив 30 червня в ефірі радіо France Info провідний науковий радник французького уряду професор Жан-Франсуа Дельфрайссі, передає Reuters.
Дельфрайссі зазначив, що розповсюдження вакцин допоможе пом'якшити ефект цієї нової хвилі вірусу, який, на думку багатьох медичних експертів, може вразити Францію до вересня або жовтня.
"Я думаю, що у нас буде четверта хвиля, але вона буде набагато помірнішою, ніж попередні три хвилі, оскільки рівень щеплень відрізняється від попереднього", - сказав Дельфрайссі.
Французький епідеміолог Арно Фонтане, який також консультує уряд з наукових питань, сказав в ефірі телевізійної програми, що він також очікує на зростання кількості випадків COVID у Франції у вересні або жовтні.
29 червня міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран повідомив, що у Франції за тиждень суттєво зросла кількість виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу. Наразі 20% випадків захворювання COVID-19 припадає на цей небезпечний штам.