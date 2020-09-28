У Франції посилили карантин через коронавірус

Сьогодні, 28 вересня, у Франції почали діяти нові карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Посилений карантин буде діяти в Парижі і ще більш ніж 10 містах.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як повідомляється, набуває чинності заборона на святкові та розважальні заходи, в тому числі весільні церемонії, фестивалі, студентські вечірки. Барам заборонено працювати з 22:00 вечора до 6:00 ранку. Спортивні зали та центри, які розташовані в приміщеннях, залишаються закритими.

За умови дотримання суворих заходів безпеки роботу продовжують кінотеатри, музеї та театри. Басейни також залишаються відкритими для відвідування.

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Віра закликав громадян мінімізувати соціальну взаємодію через погіршення ситуації з COVID-19. Він також рекомендував роботодавцям по можливості продовжити дистанційну роботу в тих зонах, в яких загроза поширення коронавірусу особливо висока. Серед таких зон - Бордо, Лілль, Ніцца, Париж і Тулуза.

Зазначимо, у Франції за час пандемії зареєстровано близько 540 тисяч випадків зараження коронавірусом, з них близько 31 тисячі осіб, померли.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Франції зафіксовано антирекорд по добовому приросту нових випадків зараження коронавірусом.

Також влада Парижа прийняли рішення ввести обов'язковий масковий режим на всій території міста.

Крім цього, у Франції анонсували три зони карантину в залежності від захворюваності в регіонах і містах.