ВООЗ закликає багаті країни поділитися вакциною від COVID-19, а не вакцинувати дітей

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає багаті країни поки утриматися від вакцинації дітей та підлітків , а замість цього поділитися вакциною з бідними країнами. Проблема полягає в тому, що в країнах з низьким рівнем доходу не вакцинували ще навіть лікарів.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреесус на віртуальній конференції в Женеві, передає ВВС .

За його словами, міжнародне поширення вакцин проти Covid залишається вкрай нерівномірним. Багаті країни скупили більшу частину поставок вакцин і планують вакцинувати якомога більше людей. При цьому деякі країни вже заговорили про вакцинацію дітей і підлітків в той час, як в бідніших куточках Землі не вакцинували навіть лікарів.

За словами Гебреесуса, він розуміє, чому деякі країни хочуть вакцинувати дітей і підлітків, але закликав почекати з цим рішенням і поділитися вакциною з біднішими країнами.