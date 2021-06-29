У Франції заявили про зростання кількості випадків коронавірусу "Дельта"

У Франції за тиждень суттєво зросла кількість виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу. Наразі 20% випадків захворювання COVID-19 припадає на цей небезпечний штам.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран радіо France Info, передає Reuters.
"Дельта-варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, зараз становить близько 20% випадків COVID-19 у Франції", - йдеться в повідомленні.
Минулого тижня цей показник становив 9-10% випадків.
Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Обов'язковими залишаються носіння масок та дотримання соціальної дистанції.
Експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" передається усього за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого перебігу.
Зазначимо, ВООЗ також допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".