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У Франції заявили про зростання кількості випадків коронавірусу "Дельта"

Автор: Андрій Василюк

У Франції за тиждень суттєво зросла кількість виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу. Наразі 20% випадків захворювання COVID-19 припадає на цей небезпечний штам.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран радіо France Info, передає Reuters.

"Дельта-варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, зараз становить близько 20% випадків COVID-19 у Франції", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня цей показник становив 9-10% випадків.

Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Обов'язковими залишаються носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" передається усього за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого перебігу.

Зазначимо, ВООЗ також допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".

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Коронавірус "Дельта"