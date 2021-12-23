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Франція відмовилася від COVID-таблеток Merck: в чому причина

Автор: Ольга Белей

Влада Франції скасувала замовлення на поставку антивірусного препарату "Молнупіравір" компанії Merck & Co. Це пов'язано з тим, що нові результати випробувань показали його низьку ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Франція стала першою країною, яка публічно заявила, що анулює замовлення таблеток від COVID-19 після публікації результатів випробувань, що вказують на їх низьку ефективність. Клінічні дані показали, що ліки тільки на 30% знижують ризик госпіталізації і смерті від коронавірусу", - пише видання.

В кінці листопаді Merck оприлюднила дані, згідно з якими їх препарат виявився не настільки ефективний, як вважалося раніше.

"Дані останніх досліджень були не дуже хорошими. Ми скасували замовлення", - сказав глава французького МОЗ Олів'є Веран, додавши, що це не спричинить за собою фінансовий збиток.

Франція ще в жовтні замовила 50 тисяч доз таблеток "Молнупіравір", які Merck розробила спільно з Ridgeback Biotherapeutics.

За словами Верана, зараз Франція розраховує отримати препарати проти COVID-19 виробництва Pfizer. Згідно з опублікованими дослідженнями, цей препарат на 90% знижує ризик госпіталізації і смерті.

Нагадаємо, Філіппіни схвалили екстрене використання таблеток Merck & Co для лікування коронавірусу. Їх використовуватимуть для дорослих пацієнтів з групи ризику.

Нагадаємо, що таблетки від коронавірусу компанії Pfizer схвалили в FDA. Це означає, що таблетки рекомендуватимуть людям з високим ризиком госпіталізації або смерті.

Раніше повідомлялося, що Україна також закуповує таблетки від коронавірусу. Йдеться про препарат "Молнупіравір", який видаватимуть пацієнтам з групи ризику.

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