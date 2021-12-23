Франція відмовилася від COVID-таблеток Merck: в чому причина

"Франція стала першою країною, яка публічно заявила, що анулює замовлення таблеток від COVID-19 після публікації результатів випробувань, що вказують на їх низьку ефективність. Клінічні дані показали, що ліки тільки на 30% знижують ризик госпіталізації і смерті від коронавірусу", - пише видання.

В кінці листопаді Merck оприлюднила дані, згідно з якими їх препарат виявився не настільки ефективний, як вважалося раніше.

"Дані останніх досліджень були не дуже хорошими. Ми скасували замовлення", - сказав глава французького МОЗ Олів'є Веран, додавши, що це не спричинить за собою фінансовий збиток.

Франція ще в жовтні замовила 50 тисяч доз таблеток "Молнупіравір", які Merck розробила спільно з Ridgeback Biotherapeutics.

За словами Верана, зараз Франція розраховує отримати препарати проти COVID-19 виробництва Pfizer. Згідно з опублікованими дослідженнями, цей препарат на 90% знижує ризик госпіталізації і смерті.