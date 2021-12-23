Франция отказалась от COVID-таблеток Merck: в чем причина

"Франция стала первой страной, которая публично заявила, что аннулирует заказ таблеток от COVID-19 после публикации результатов испытаний, указывающих на их низкую эффективность. Клинические данные показали, что лекарство только на 30% снижает риск госпитализации и смерти от коронавируса ", - пишет издание.

В конце ноябре Merck обнародовала данные, согласно которым их препарат оказался не настолько эффективен, как считалось ранее.

"Данные последних исследований были не очень хорошими. Мы отменили заказ", — сказал глава французского Минздрава Оливье Веран, добавив, что это не повлечет за собой финансовый ущерб.

Франция еще в октябре заказала 50 тысяч доз таблеток "Молнупиравир", которые Merck разработала совместно с Ridgeback Biotherapeutics.

По словам Верана, сейчас Франция рассчитывает получить препараты против COVID-19 производства Pfizer. Согласно опубликованным исследованиям, этот препарат на 90% снижает риск госпитализации и смерти.