Французька Sanofi заявила про створення COVID-вакцини з великим потенціалом
Французька фармацевтична компанія Sanofi спільно із британським партнером GSK повідомила про успішне завершення другого етапу тестування своєї вакцини проти COVID-19. Випробування показали високий рівень вироблення антитіл після однієї дози препарату.
Про це повідомляє прес-служба французької компанії.
Зазначається, що проміжні результати другої фази показали від 95% до 100% вироблення антитіл після другої ін’єкції у всіх вікових групах (від 18 до 95 років).
"Після однієї ін'єкції в учасників (дослідження - ред.) проявлявся високий рівень нейтралізуючих антитіл до SARS-CoV-2, що свідчить про великий потенціал вакцини", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у другому етапі досліджень брали участь 722 добровольці.
Очікується, що найближчими тижнями розпочнеться основне дослідження в рамках третьої фази. На цьому етапі до тестування планують залучити 35 000 дорослих осіб з широкого кола країн. Передбачається виявлення рівня ефективності проти класичного варіанту коронавірусу з Уханю та південно-африканського штаму.
В разі успішних випробувань вакцина може бути затверджена в четвертому кварталі 2021 року.
Нагадаємо, українські вчені планують завершити розробку вітчизняної вакцини від коронавірусу до кінця року. Після розробки вакцина повинна буде пройти клінічні випробування.