У Німеччині назвали терміни реєстрації власної вакцини від COVID-19 в ЄС

Вакцина від коронавірусу, що розробляється німецькою фармацевтичною компанією CureVac, може бути сертифікована Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА) вже в червні. Про ефективність препарату можна буде судити через два тижні.

За його словами, майже всі 40 тисяч учасників дослідження німецької вакцини від коронавірусу вже отримали дві дози. "Дані про безпеку і переносимість виглядають дуже добре, тому я вже можу сказати, що переносимість така ж, як і у випадку з іншими препаратами", - зазначив вчений.

Він також додав, що про ефективність препарату можна буде говорити приблизно через два тижні. Кремснер висловив надію на те, що вакцина буде схвалена і допущена на ринок Німеччини найближчим часом. "Тепер все може піти дуже швидко. Можливо, ми зможемо зробити це в травні, але в червні це повинно спрацювати", - уточнив вчений, зауваживши, що ЕМА може почати більш ретельну перевірку вакцини.