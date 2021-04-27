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У Британії 25% дорослого населення щепилися від COVID-19 обома дозами

Новость на русском → Лондон, Вівторок 27 квітня 2021 18:00
У Британії 25% дорослого населення щепилися від COVID-19 обома дозами Фото: у Британії 25% дорослого населення прищепилися від COVID-19 обома дозами (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

У Великобританії з початку кампанії з вакцинації обидві дози щеплення отримали 25% дорослого населення. Всього було зроблено понад 47 млн щеплень.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у Twitter.

"Чверть дорослих у Великобританії отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, що надає їм максимальний захист від вірусу. Це велике досягнення стало можливим завдяки невтомній роботі багатьох людей по всій країні", - написав він.

За останніми даними, по всьому Сполученому Королівству в цілому провели 47 045 391 мільйон вакцин. Зокрема, 33 843 580 мільйонів перших доз і 13 201 811 мільйонів других доз.

Нагадавши, у Великобританії виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією, який вперше виявили в Індії. На сьогодні відомо понад 70 випадків зараження новим штамом.

Крім того, завдяки успіхам у боротьбі з пандемією, Великобританія з 12 квітня послабила карантин, скасувавши комендантську годину і відкривши кафе, магазини і спортивні зали.

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