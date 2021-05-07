У Німеччині послаблюють карантин для повністю вакцинованих від коронавірусу

Бундесрат схвалив розпорядження уряду Німеччини щодо послаблення обмежень карантину для вакцинованих та тих, хто одужав, від COVID-19. Учора цей документ схвалив німецький Бундестаг.
Про це пише DW.
Послаблення наберуть чинності після публікації документа в офіційному віснику. Це може відбутися вже з 8 травня.
Згідно з рішення влади, вакциновані від коронавірусу, а також ті, хто вже перехворів, зможуть без жодних обмежень зустрічатися з іншими людьми.
У разі зустрічі в родинному колі чи серед друзів з тими, хто ще не вакцинувався, їх не враховуватимуть у максимально допустиме число осіб, з якими можна контактувати.
Для цих осіб не діятимуть обмеження комендантської години. Так само їм не потрібно буде відбувати карантин після поїздки за кордон - якщо тільки вони не прибувають з країни чи регіону, де зафіксовані мутовані варіанти коронавірусу.
Повністю вакциновані також не повинні пред'являти негативні тести на коронавірус при відвідуванні магазинів чи перукарень.
Повністю вакцинованими в Німеччині вважають тих, хто щонайменше 14 днів тому отримав другу ін'єкцію вакцини від коронавірусу, а у разі застосування препарату компанії Johnson & Johnson достатньо й одного щеплення.
Раніше міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зламана".
Нагадаємо, наприкінці квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкову вимогу на носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.