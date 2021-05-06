Парламент Німеччини схвалив привілеї для щеплених і перехворілих на COVID

Парламент Німеччини схвалив привілеї для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу , і перехворілих на на COVID-19. Для них послаблять карантинні обмеження, але рішення ще має схвалити бундесрат.

Повідомляється, що після схвалення бундесратом нові правила можуть набути чинності вже 9 травня. Для вакцинованих і тих, хто перехворів на COVID-19, скасують комендантську годину, обмеження на соціальні контакти і експрес-тести для відвідування магазинів, перукарень або музеїв.

У той же час ця категорія людей не звільняється від обов'язкового носіння захисних масок і дотримання соціальної дистанції в 1-2 метри.