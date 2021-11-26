У Німеччині залучать військову авіацію для перевезення хворих на COVID

Німеччина залучила військову авіацію до перевезення пацієнтів із коронавірусом. Це пов'язано зі складною ситуацією із захворюваністю на COVID в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel .

Військово-повітряні сили з 14:00 п'ятниці, 26 листопада, задіяні для переміщення пацієнтів інтенсивної терапії. Спеціальним літаком A310 MedEvac важкохворих пацієнтів перевозять в інші регіони, де завантаженість лікарень менша і де є місця в реанімаціях.

Такий крок зроблено, щоб не допустити критичного перевантаження лікарень. Він припускає, що для пацієнта спочатку шукають місце в сусідніх федеральних землях, а якщо такої можливості немає - розглядають перевезення вже в межах усієї країни.

Зазначимо, що за останню добу в Німеччині зареєстрували 76 тисяч випадків зараження коронавірусом.