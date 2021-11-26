У Німеччині третій день поспіль реєструють новий антирекорд захворюваності на COVID

За добу 25 листопада в Німеччині зафіксували 76 414 нових випадків зараження коронавірусом. Це новий антирекорд, який країна б'є третій день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха .

Тиждень раніше за добу зареєстрували 52 970 хворих на COVID-19. Показник захворюваності за останні 7 днів оновив максимум і склав 438,2. Для порівняння, у попередній день значення було 419,7, а тиждень тому - 340,7.

За останні 24 години від коронавірусу в Німеччині померло 357 пацієнтів.

Всього з початку пандемії в країні зафіксували 5 650 170 випадків хвороби. А кількість смертей перевищила 100 тисяч.