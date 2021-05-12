ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Німеччині затвердили план щодо дозволу на в'їзд для повністю вакцинованих, - ЗМІ

Новость на русском →
Німеччина, Середа 12 травня 2021 13:16
В Німеччині затвердили план щодо дозволу на в'їзд для повністю вакцинованих, - ЗМІ Фото: в Німеччині полегшать правила в'їзду для повністю вакцинованих (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Уряд Німеччини затвердив 12 травня план дозволити людям, які були повністю щеплені проти COVID-19, одужали або нещодавно пройшли негативний тест, в'їхати до Німеччини без необхідності переходити на карантин. Повністю провакцинованими вважатимуться ті, хто отримав щеплення препаратами, затвердженими регулятором ЄС.

Про це з посиланням на джерело в уряді ФРН повідомило Reuters.

"Кабінет міністрів Німеччини затвердив у середу плани дозволити людям, які були повністю щеплені проти COVID-19, одужали або пройшли негативний тест, в'їхати до Німеччини без необхідності переходити на карантин, заявило урядове джерело", - пише агентство.

Зазначається, що зміни не поширюються на тих, хто походить із групи ризику або з регіону із мутацією вірусу. Послаблення стосується лише людей, яким було зроблено щеплення вакциною, затвердженою в Європейському Союзі, а саме BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що третя хвиля епідемії коронавірусу в його країні "зламана".

Раніше парламент Німеччини схвалив привілеї для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу і перехворів на COVID-19. Для них послаблять карантинні обмеження, але рішення ще має схвалити бундесрат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19