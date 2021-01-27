RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Німеччині вакцинували від COVID-19 вже 2% населення країни

Автор: Инна Собора

У Німеччині першу дозу вакцини від коронавіруса отримали понад 1,6 млн осіб. Це відповідає приблизно 2% населення країни (всього їх близько 80 млн людей).

Про це пише DW.

У той же час, канцлер країни Ангела Меркель визнала, що її уряд допустив помилки у боротьбі з пандемією коронавіруса.

Вона заявила, зокрема, що швидкість прийняття заходів для боротьби з COVID-19 "залишає бажати кращого". Канцлер зазначила, що під час пандемії звернули на себе увагу недоліки у розвитку цифрових технологій, наприклад, у тому, що стосується оснащеності шкіл і засобів комунікації між відомствами у справах охорони здоров'я.

Нагадаємо, в Німеччині продовжили жорсткий локдаун до 14 лютого. У країні зберігаються всі діючі обмеження.

Крім того, в країні не виключають закриття німецьких кордонів з сусідніми країнами. Таке рішення можуть прийняти, якщо найближчим часом не будуть діяти ефективніше в боротьбі з поширенням коронавіруса.

Раніше Меркель закликала до чесного розподілу вакцини від коронавіруса у світовому співтоваристві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України медицинаКоронавірус